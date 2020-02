Antes de nos determos no Sushi, em si, há que perceber que responder à pergunta hoje tornada corrente: “Este alimento ou tipo de alimento engorda, ou não?”, é uma questão complexa. Sucintamente, podemos responder pela via do bom senso, ou seja, tudo depende da quantidade ingerida.

Pormenorizando: Mesmo um alimento com muito pouco valor energético (contado em calorias) se consumido em quantidades muito elevadas pode contribuir para o aumento de peso. No entanto, se um alimento tem um valor energético muito baixo, este permite um consumo de maior número de peças, eventualmente conduzindo à saciedade, tornando mais “difícil” ou menos provável o aumento de peso.

Toquemos, então, no item Sushi e olhemos-lhe para a composição de base: É produzido com arroz, inclui peixe, algas, assim como outros alimentos dependendo da categoria de sushi. Face ao exposto no início deste artigo e, uma vez mais, a resposta sobre se esta cozinha japonesa engorda, ou não, dependerá do número de peças que são consumidas.

Para além do tipo de peça, a adição de molhos pode aumentar significativamente o valor energético. Acresce que as peças fritas possuem mais gordura, o que, como sabemos, é prejudicial, quer em termos de controlo do peso, quer no efeito que tem sobre o sistema cardiovascular.