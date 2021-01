O que tem de diferente a uva do vinho do Porto?

Variedade - não há nada particularmente especial ou "extra saudável" nas uvas cultivadas no Douro. A maioria dos vinhedos são até de variedades misturadas apesar de a tendência é de que as vinhas sejam de variedade única em anos vindouros.

Clima - parece ser o maior fator a contribuir para os benefícios do vinho do porto para a Saúde. Com os climas húmidos, secos, congelantes e de calor seco ao longo do ano, as uvas do Douro crescem em condições bastante duras.

Resveratrol /Antioxidantes - É durante este tipo de condições climatéricas difíceis que uma uva produz Resveratrol como protetor. Resveratrol é o antioxidante que atualmente é creditado por vários estudos como sendo o responsável pelos benefícios saudáveis do vinho tinto e por consequência, do vinho do Porto.

Quanto vinho é recomendado para obter apenas os seus benefícios?

A recomendação é de 1 copo (100-150mL) duas vezes por dia junto com as refeições, segundo estudos publicados pela Mayo Clinic. Exceder esta dose pode levar a inúmeros problemas e consequências. Quais?

O vinho do Porto, ou o vinho de forma geral não trazem malefícios conhecidos, quando tomados na dose recomendada. O "problema" com o consumo do vinho acaba por ser o álcool e o abuso do mesmo.

Beber mais de cinco copos de vinho por dia aumenta a probabilidade de problemas cardíacos em 30% por exemplo.

Entre outras consequências do excesso de consumo, encontram-se as enxaquecas frequentes, obesidade, cirrose hepática, problemas de ereção e sexuais de forma geral e diminuição de fertilidade.

Quais os benefícios do vinho (do Porto) para a saúde?

São inúmeros os estudos que provam o benefício do vinho para a saúde de forma geral. As suas particularidades (percentagem de álcool, fitoquímicos constituintes...) têm impacto positivo em condições clínicas como colesterol alto, doenças degenerativas (Alzheimer e Parkinson), hipertensão, cancro, diabetes tipo 2, etc.

Para além disso, ainda ajuda a regular o humor, aumenta a memória, aumenta o QI, inibe alguns vírus, aumenta a esperança média de vida, aumenta o desejo e satisfação sexual, entre outros benefícios. Veja a infografia em baixo.