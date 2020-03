Vivemos sem tempo, com quotidianos de correria entre este e aquele compromisso. Afundamo-nos em tarefas de agenda, balançando entre trabalho e vida pessoa. E, no pouco tempo que sobra, arranjamos uns quantos minutos para comer. Um ato mecânico, sem consciência dos alimentos e, também, sem coração. Juntamos a este frenesim a necessidade de mostrar que tudo está bem. As redes sociais ajudam. Embelezam-nos e às nossas vidas, tornando-as perfeitas. Mas, na realidade, algo (muito) não corre bem.

Querendo sintetizar o que levou a nutricionista Ana Bravo a publicar o seu sétimo livro, “Nutrição com coração” (edição Arena), o parágrafo precedente explica-o. A autora junta ao cenário anterior outros factores que alimentam o “monstro” do desequilíbrio nas nossa vidas: o fundamentalismo alimentar que escraviza as pessoas e que as afasta da consciência sobre o que comem e como o fazem.

Uma conversa com Ana Bravo onde expressões como “gostar da comida”, “da comidinha boa”, e “comida saudável e feliz” estão sempre presentes. A autora, com um percurso de 16 anos na área clínica, também na televisão e na blogosfera, fala-nos na sua conquista de tempo, de como afastou a sombra do burnout e do grande objetivo que a move: “tornar a vida das pessoas mais saudável e feliz”.

"Adoro a minha comida, nunca reservo menos de uma hora para o meu almoço. O que faço para gerir a minha semana é ter no frigorífico porções de legumes que me ficam para três dias", conta-nos Ana Bravo. Editora Arena

Ana Bravo, partindo do título do seu novo livro “Nutrição com coração - Equilíbrio Interior para uma alimentação saudável”, apetece perguntar se nos andamos a amar pouco no que toca à forma como comemos?

Sim, andamos a amar-nos pouco. Atualmente encontramos três realidades distintas. Uma, a das pessoas que não têm preocupação com a saúde, mesmo conscientemente. Gostam de comer e ponto final. Claro que há o reverso da medalha nestas situações.

Depois, há duas realidades opostas, ou seja, a das pessoas que se preocupam demais com a alimentação e fazem das suas vidas um conjunto de regras, com uma exaustiva leitura de rótulos e que comem sem sentir o gosto. No extremo e recorrendo a um termo técnico, refiro-me à Ortorexia [obsessão por ingerir alimentos considerados “bons” e “saudáveis”. Há muitas pessoas nesta condição.

Outra realidade, das três que referi, é o do ritmo acelerado das nossas vidas. Passamos os dias a correr e, neste contexto, as pessoas escolhem gastar menos tempo com a comida, muitas vezes para trabalharem mais quando chegam a casa. Faz-se a cedência à comida processada, sem interesse nutricional. Na realidade não se está a ganhar tempo, está-se a perder tempo de vida. E isto é transversal a todas as classes sociais. É preciso voltar a olhar para a alimentação como um ato de amor.

A Ana abre precisamente o seu livro com uma história sobre este ritmo acelerado. A sua história e a do “monstro” de que acabou de falar, o da falta de tempo e o parente próximo, o esgotamento. Quer partilhar connosco a sua história?

Nos primeiros 14 anos da minha vida profissional sempre procurei terminar todas as tarefas a que me propunha ou que me eram solicitadas, o mais rapidamente possível. Tudo tinha de estar feito com antecedência. Isto levou a que vivesse uma vida sem perceber o que fazia, sem tempo para mim. Tinha, naturalmente, cuidado com a alimentação, até mesmo por via do contexto familiar. Em determinada altura acusei o excesso de cansaço, privação do sono o que mexia com tudo o resto, inclusivamente dificuldade na concentração. Fui ao médico que me alertou para que estava na fronteira de um burnout. Reservei uma semana para pensar, fiz um retiro sozinha. Fazia falta escutar-me. Sou uma mulher da montanha, transmontana e fui para o meio rural. Percebi que embora adore o que faço, na época não gostava da forma como o fazia, com o amontoar de tarefas. Pensei, vou ficar doente.

Avaliei tudo o que me ocupava profissionalmente com a consultoria, consultas, blogue, livros, entre outros compromissos e tive de abdicar de alguns. Fechei esses compromissos e abrandei o ritmo.

Abre o seu livro com um texto da cantora Carolina Deslandes que escreve que a Ana é “alguém que nos faz sentir que não estamos sozinhos durante o processo” de aquisição de uma alimentação saudável. É comum as pessoas sentirem desamparo nesse processo?

É comum. No meu caso, há um acompanhamento em proximidade com os pacientes. Por exemplo, aumentei em 30 minutos o tempo das minhas primeiras consultas. Percebi que era preciso mais tempo com a pessoa na fase inicial, para perceber aquilo que não nos é contado logo e que exige mais entrega. Aí, os pacientes dão-me mais informação para os poder ajudar. Mais tarde, passado um mês, as pessoas voltam e já trazem um caminho. A primeira semana é a de um plano que é lhes é imposto. Não vão comer o que lhes apetece, quando lhes apetece. Mesmo que custe, têm de resistir. As três semanas seguintes já são semanas de uma avaliação pessoal. Embaladas no plano, as pessoas vão sentir as reais dificuldades. Terão dúvidas, apontam-nas e, na consulta seguinte, falamos.

Em determinada altura acusei o excesso de cansaço, privação do sono o que mexia com tudo o resto, inclusivamente dificuldade na concentração.