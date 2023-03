Embora não esteja presente em todos os momentos, todos conhecemos a Roda dos Alimentos. Venha do nosso tempo de escola ou das aulas dos nossos filhos, todos nos lembramos deste “manual” da boa alimentação, que nos diz quais os grupos de alimentos mais importantes e as porções recomendadas para uma alimentação saudável e equilibrada.

Analisando os macronutrientes, as vitaminas, os minerais e outros ingredientes que tais, a Roda dos Alimentos apresenta-nos uma representação gráfica, acessível e simples dos vários grupos de alimentos, da água e das proporções em que cada um deve estar presente na nossa alimentação diária.

Entre os vários grupos, o dos cereais e derivados e tubérculos é o que deverá assumir maior preponderância na alimentação diária, representando 28% da nossa alimentação, o que significa que devemos consumir 4 a 11 porções por dia, conforme a idade. Entre alimentos tão diversos como as batatas, o pão, a massa, o arroz e as bolachas, estão também os cereais de pequeno almoço, dos quais 5 colheres de sopa constituem 1 porção.

Apesar desta recomendação, não devemos esquecer que os cereais não são todos iguais. Por isso, além de tomarmos a Roda dos Alimentos como referência, devemos ter também em consideração a avaliação dos próprios alimentos que a Roda sugere. É aqui que ferramentas como o Nutri-Score podem ajudar, para não ficarmos com a cabeça à roda com os alimentos!

O Nutri-Score é um sistema de avaliação de perfis nutricionais que se encontra na frente das embalagens e que nos permite saber rapidamente o perfil nutricional de um produto alimentar. Este sistema parte de um complexo processo de avaliação do valor energético, de nutrientes “a limitar” (como os açúcares e as gorduras saturadas), de nutrientes “a promover” (como fibra e proteína), e da presença de outros elementos (como frutas, hortícolas e oleaginosas), e apresenta uma avaliação do perfil nutricional de determinado alimento com base numa escala de 5 cores e 5 letras (de verde-escuro – A - a vermelho - E).

Ferramentas como o Nutri-Score oferecem assim, através de uma análise rápida, eficaz e de uma forma surpreendentemente simples, informação preciosa para que todos consigamos interpretar melhor a Roda dos Alimentos e escolher os produtos mais equilibrados e nutritivos para a nossa alimentação!

Um artigo de Ana Leonor Perdigão, Nutrition, Health & Wellness Manager da Nestlé Portugal.