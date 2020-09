É a rainha das frutas de verão. Leve, antioxidante e diurética, a melancia fornece água e minerais essenciais para o correto funcionamento do seu organismo. Além de ser muito refrescante, uma vez que cerca de 90% da sua polpa é constituída por água), não engorda e é rica em vitaminas, sobretudo A, B e C, para além de minerais como o cálcio, o fósforo e o ferro. As suas propriedades são elogiadas por muitos nutricionistas.

O elevado conteúdo de licopeno faz da melancia uma arma muito poderosa contra problemas cardiovasculares e contra os radicais livres, substâncias nocivas que aceleram o envelhecimento das células, fazendo com que a pele perca firmeza e elasticidade. O seu poder antioxidante está associado à redução do risco de alguns tipos de cancro, em particular do pâncreas, pulmão, cólon e próstata.

É um diurético excelente, uma vez que reduz a retenção de líquidos. Também tem propriedades depurativas, ajudando a eliminar substâncias residuais através da urina. Desta forma, é indicada para pessoas que sofrem de cálculos renais, ácido úrico elevado ou hipertensão. Tem um efeito calmante sobre a mente e as emoções. Para potenciar esta ação, é aconselhável ingeri-la em sumo, separando as sementes.

Se, para além disso, lhe juntar cerejas sem caroço, inteiras ou em pedaços, vai obter um bom aliado para a pele e um método natural para combater o stresse. Um tónico nutritivo a que tantos as mulheres como os homens podem recorrer, apesar de muitos especialistas, nacionais e internacionais, enaltecerem os (muitos) benefícios da ingestão desta fruta no organismo masculino, defendendo-o de uma série de patologias.

As propriedades terapêuticas das sementes

Sabia que a melancia pode ajudar a combater a disfunção erétil? De acordo com o Fruit and Vegetable Improvement Center da Universidade do Texas, nos Estados Unidos da América, a melancia possui um fitonutriente designado citrulina que, depois de ingerido, é convertido em arginina, uma substância que estimula a produção de ácido nítrico. A citrulina promove um efeito de relaxamento dos vasos sanguíneos.

A ingestão deste aminoácido facilita, por conseguinte, a ereção, além de também ser útil no tratamento de problemas cardiovasculares. As sementes da melancia são oleosas e nutritivas e ajudam a preservar a saúde da próstata, garantem especialistas e investigações internacionais. Por este motivo, beber batidos de melancia com as sementes trituradas é uma excelente opção para os homens.