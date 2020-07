O jejum intermitente é um conceito muito falado e seguido com o objetivo principal de potenciar a perda de peso. Neste vídeo a Prof. Teresa Branco fala sobre as estratégias inerentes a esta abordagem alimentar e analisa o seu impacto na gestão do peso.

Para mais informações visite-nos ou contacte-nos:

- Site: http://www.teresabranco.com/

- Facebook

- Email: geral@teresabranco.com

- Telefone: 210 938 413 Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram