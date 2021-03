Comer uma pera por dia faz cair o risco de acidente vascular cerebral (AVC) para 45%, quase metade. A garantia é dada por um estudo divulgado pelo Stroke, o jornal da associação norte-americana American Heart Association, que garante, todavia, que a maçã também tem o mesmo efeito. Rico em fibras e em quercetina, este fruto previne doenças cardiovasculares, determinados tipos de cancro, diabetes e problemas de obesidade. Também facilita a digestão e auxilia na eliminação do ácido úrico.

A quantidade de fibras solúveis que inclui ajuda também a reforçar o sistema imunitário, refere uma investigação da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América. Para além de regular o trânsito intestinal, também melhora a qualidade da pele, combatendo a acne, o eczema e a urticária, graças à sua forte ação depurativa. Rico em fibras solúveis e insolúveis, este fruto deve, todavia, ser evitado por quem sofre de síndrome do cólon irritável, uma vez que, em excesso, faz inchar e provoca gazes.

Para evitar a flatulência, não deve ingerir mais de duas peras e meio por dia, para não ultrapassar a ingestão de 10 gramas de sorbitol, um poliálcool, também conhecido como glucitol, presente naturalmente em diversas frutas, incluindo a maçã e a ameixa. A frutose que a pera contém também exige cuidados, uma vez que, acima dos 50 gramas, pode causar diarreia. Ingerir uma por dia não tem qualquer contraindicação. Para além de vitamina E, este fruto fornece potássio, flavonoides, caroteno e quercetina.

Tal como também sucede com a maçã, a pera é uma fruta bem adaptada ao nosso clima. A sua cultura é fácil. Uma boa pera constitui um autêntico prazer, de grande subtileza, um momento único que proporciona uma felicidade rara. O rei francês Luís XIV era fanático por este fruto. A França conserva ainda cerca de 2.000 variedades de peras, das quais 500 são comercializadas. Em Portugal, podemos encontrar cerca de 40 variedades, das quais uma dúzia são do próprio país. A escolha é, por isso, grande. No entanto, existem apenas quatro com o rótulo Denominação de Origem Protegida (DOP) na Europa, incluindo a pera-rocha-do-oeste. Existe, assim, um grande potencial para este fruto.

Não hesite em procurá-la na próxima ida às compras. O mundo da pera é dividido em dois. A grande cultura reduziu a diversidade genética para quase nada, uma vez que cinco variedades constituem 90% da produção mundial. Depois, existimos, nós, os entusiastas, que cultivamos as maravilhosas variedades deste vasto mundo de peras. Como a macieira, a prioridade é proteger o fruto de insetos e pássaros. A melhor solução é colocar a fruta em sacos de papel especial ou cobrir a árvore com uma rede em HDPE bem fina.

Estas redes protetoras, leves e resistentes, devem ser colocadas no início de maio. Independentemente da solução que adotar, uma árvore colunar, em cordão ou em espaldeira é sempre preferível. A cultura da pera em forma livre, com um grande desenvolvimento de ramos altos, é uma má ideia. Existem três famílias de peras que se podem encontrar facilmente e que se afiguram, por isso, uma opção recomendável:

1. A precoce, disponível muitas vezes logo em junho, dura e ligeiramente ácida na maior parte dos casos, integra as variedades Dona Joaquina, Lawson, Beurré Precoce Morettini e Dr. Zé Leão. A melhor é a Bela de Junho, vermelho para o sol, doce prazer de junho. A Ercolina, italiana, também é muito doce, logo em junho. A Santa Maria é uma boa pera para agosto mas eu, pessoalmente, prefiro os nashis asiáticos, mais suculentos.

2. Na época alta, em setembro e outubro, surgem as peras perfeitas. Se pretende ter duas ou três pereiras, não hesite. Plante os clássicos Williams, Beurre Hardy e Passe Crassane, uma linda pera rodada que foi memorável em 2014. Tem também as canadianas e doces Harrow ou ainda as Louise-Bonne d'Avranches, recomendadas no norte do país e em altitudes mais elevadas. A Doyenne du Comice é a minha favorita. Amadurecida é um prazer absoluto. A pera-rocha-do-oeste, descoberta em Sintra, é fácil de encontrar, pelo que não há necessidade de a cultivar no jardim. O seu sucesso resulta da sua boa preservação.

3. A pera tardia, que vai de novembro até final do ano, é uma pera para manter ou cozinhar, como é o caso da variedade Abate Fetel, perfumada. A Codorno é uma pera dura, muito boa cozida em vinho do Porto, com canela e casca de laranja. O jardim de um amador deve ter pelo menos entre quatro a seis pereiras, de preferência em coluna ou cultivadas em espaldeira. O meu jardim tem 40 variedades de peras. Consumo este fruto seis meses por ano e não me canso.

Texto: J. P. Brigand