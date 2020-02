1. Apanhe a totalidade do cogumelo

A extração do cogumelo deve ser total e efetuada com o cuidado em não remover a camada superficial do solo e não danificar o micélio. O não cumprimento destes aspetos pode comprometer a produção vindoura.

2. Não apanhe cogumelos pequenos

Não recolha cogumelos pequenos que ainda não completaram o seu desenvolvimento. Deixe que a dispersão dos esporos aconteça. Aquando da apanha, procure não os arrancar, corte o pé no local e faça a limpeza do pé e do chapéu no momento, o que permitirá que o micélio e os esporos permaneçam na terra.

3. Não apanhe cogumelos envelhecidos e muito alterados

Quando cozinhados com exemplares em bom estado, os congumelos envelhecidos comprometem a qualidade final do alimento. Por outro lado, podem ter iniciado um processo degradativo, com a produção de substâncias tóxicas. O avermelhamento da carne, característica do Macrolepiota venenata, perde intensidade e visibilidade com o final de vida, dando-se mais um acastanhamento, que é comum às duas espécies, tornando-se mais difícil fazer a destrinça entre a espécie comestível e a venenosa.

4. Apanhe apenas os cogumelos certos

A análise deve ser individual, um a um, não se devendo colocar todos no mesmo cesto só porque nasceram no mesmo local ou aparentemente serão iguais.

Não se devem misturar os cogumelos que se conhecem com aqueles em que se têm duvidas.