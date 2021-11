Seja doçura ou travessura, os doces são as estrelas do Halloween e nem sempre é fácil resistir-lhes. Para dar tréguas aos dentes e gengivas após as celebrações, a MALO CLINIC e o Chef Kiko juntam-se para promover a saúde oral através da alimentação, com uma receita simples e prática que promete ajudar os pais.

“A alimentação tem um grande impacto na saúde dos dentes e gengivas e, como tal, pensámos em dar uma ajuda a manter hábitos alimentares saudáveis que promovam um corpo e boca saudáveis, sem que sejam precisas receitas difíceis ou complicadas”, afirma o Chef Kiko Martins.

Assim, o Chef Kiko prepara uma receita ideal para os mais pequenos e que pode ser realizada em família:

Barras Energéticas Caseiras (8 barras)

Ingredientes:

200 gr de ameixas secas;

100 gr de tâmaras;

100 gr de amêndoas com pele;

25 gr de mix de frutos secos (sementes de girassol + sementes de abóbora);

25 gr de bagas de goji.

Modo de preparação:

Triturar as ameixas, as tâmaras e metade das amêndoas. Picar as restantes amêndoas à faca. Misturar todos os ingredientes. Colocar papel vegetal num tupperware. Colocar a mistura sobre o papel vegetal. Tapar o tupperware com o papel vegetal. Levar ao congelador por 12 horas. Cortar em retângulos com 9cm / 3 cm.

Algumas fotos dos passos da receita

Esta receita faz parte da nova rubrica da MALO CLINIC em parceria Chef Kiko, “Dar ao Dente”, que promete mostrar receitas fáceis, rápidas e principalmente saudáveis para promover a saúde oral e saúde em geral.