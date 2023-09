Quando se é diagnosticado com Doença Inflamatória do Intestino (DII), uma das principais preocupações das pessoas é o cuidado a ter com a alimentação.

São inúmeros os mitos relativos à alimentação na doença de Crohn e colite ulcerosa. Dizem que não se pode comer fruta, nem legumes, nem alimentos com glúten, ou mesmo beber leite. Porém, estas restrições alimentares poderão ter um impacto negativo junto das pessoas que vivem com DII. Neste segundo episódio da 8ª temporada de Dar a Volta à DII, publicado no canal de Youtube da APDI, a nutricionista Carla Guimarães esclarece todas estes mitos e deixa conselhos muito importantes a seguir para quem vive com Doença Inflamatória Intestinal.