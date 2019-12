A intolerância à lactose é a incapacidade de algumas pessoas digerirem a lactose que existe naturalmente no leite e nos seus derivados. Esta situação acontece quando o organismo não produz uma enzima chamada lactase, na quantidade suficiente para que a digestão aconteça normalmente. Nestas situações a lactose permanece no intestino acabando por provocar desconforto abdominal (sensação de barriga inchada, gazes, cólicas ou diarreias).

Alergia é algo diferente e está relacionado com o sistema imunitário e com a proteína do leite. Pouco comum nos adultos, é mais comum em bebés e crianças pequenas, pela delicadeza do seu intestino, ainda imaturo. Geralmente esta é uma situação transitória sendo que mais tarde as crianças podem beber leite sem problemas.

Falamos de situações distintas, que podem acontecer em fases distintas da vida e cujas manifestações são diferentes também. E se a alergia implica grandes mudanças na alimentação, o mesmo não acontece com a intolerância à lactose, que não impede o consumo de lácteos.

A ciência evolui e o leite evoluiu com ela – hoje é possível encontrar lácteos sem lactose, que são iguais em tudo, menos na lactose. Isto porque o leite sem lactose mantém todos os nutrientes que lhe conferem este estatuto de alimento de elevada riqueza nutricional, e de facto não tem lactose, facilitando a vida de quem é intolerante. Se não é intolerante, opte pelo seu leite de sempre.