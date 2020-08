Os investigadores concluíram que os que tinham bebido mais água tinham uma sensação de saciedade maior, além de uma atividade cerebral maior, revelou a publicação Business Insider UK. Um outro estudo, divulgado no Annals of Family Medicine, aponta no mesmo sentido, defendendo que as pessoas que se hidratam mais, bebendo água e ingerindo frutas e vegetais ricos em água, conseguem gerir melhor o seu peso.

Para chegar a esta conclusão, os cientistas acompanharam 10.000 adultos com idades entre os 18 e os 64 anos, entre 2009 e 2012. A amostra usada num outro trabalho, levado a cabo pela Universidade de Birmingham, foi consideravelmente menor. Foram apenas monitorizados 84 voluntários, 54 mulheres e 30 homens. A conclusão a que chegaram foi de que os que ingeriram dois copos de água antes das três refeições principais perderam, em média, entre dois e quatro quilos em três meses.