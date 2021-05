As algas são altamente ricas em minerais (cálcio, ferro e fósforo) e verdadeiros desintoxicantes naturais. São alimentos bastante completos, pois são compostas por proteínas, hidratos de carbono, vitaminas e oligoelementos (cobre; zinco; crómio, entre outros).

O elevado nível de cálcio é um dos maiores trunfos destes alimentos. Uma alga tem uma maior quantidade de cálcio do que o leite. Sim, 100 ml de leite de vaca têm 118 mg de cálcio, enquanto 100 gr de alga hiziki tem 1400 mg. E o nível de absorção de cálcio através do consumo de algas é 30% superior face às restantes fontes.

Adicionalmente, as algas têm também quantidades interessantes de B12, a vitamina que mais preocupa os vegetarianos (isto porque apenas existe em maior quantidade na proteína animal).

A maioria das algas têm um sabor salgado e são de natureza fresca, o que acentua os efeitos do elevado teor de proteínas, hidratos de carbono e vitaminas.

Alga Kombu.

Quais os efeitos do consumo regular de algas?

Pela sua essência fresca, as algas são ideais para acalmar o sistema nervoso. Já os elevados níveis de iodo presentes nestes legumes marinhos ativam o metabolismo, ao mesmo tempo que eliminam o excesso de gordura e são altamente depurativos.

Outro dos principais benefícios do consumo regular de algas é mesmo a ajuda para regular a tiroide - esta glândula tão importante para o funcionamento do nosso organismo.

Que algas existem aptas à alimentação humana?

Tal como os legumes da terra, os legumes do mar são inúmeros, mas os que mais utilizo são:

Alga kombu: Ideal para ajudar a digerir as leguminosas e poderosa no auxílio do controlo do funcionamento da tiróide pelos níveis de iodo.

Alga nori: Conhecida como a alga do sushi é indicada para fortalecer unhas e cabelo, pela presença de vitamina A.

Alga Nori.

Alga ágar-ágar: É a alga responsável pela solidificação natural (utilizada nas gelatinas e pudins vegetais). Muito rica em fibra ajuda também na regulação dos intestinos e nos processos de emagrecimento.

Alga wakame: Rica em proteínas, ferro e magnésio.

Alga Wakame.

Alga hiziki: Fonte de cálcio, excelente com um efeito positivo no funcionamento dos órgãos reprodutores femininos.

Alga hiziki.

Como consumir algas?

As algas são, geralmente, compradas desidratadas pelo que precisam sempre de ser demolhadas antes de serem preparadas.

Dependendo das características de cada uma podem ser consumidas em sopas, como condimento ou mesmo como parte do processo de cozedura ou salteados.

As algas podem ser consumidas misturadas com vegetais, leguminosas ou legumes, mas devem ser sempre consumidas em pequenas porções, ainda que com uma regularidade diária.