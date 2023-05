1. Fonte de proteína completa

As leguminosas são uma excelente fonte de proteína vegetal, fornecendo todos os aminoácidos essenciais necessários para a saúde e o funcionamento adequado do corpo.

2. Ricas em fibras

As leguminosas são naturalmente ricas em fibras solúveis e insolúveis, que ajudam a regular o sistema digestivo, promovendo a saciedade, reduzindo o colesterol e auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares.

3. Baixo teor de gordura

As leguminosas são alimentos de baixo teor de gordura saturada, o que as torna opções saudáveis para a manutenção de um coração saudável e para a prevenção de doenças crónicas, como diabetes tipo 2.

4. Controlo do peso corporal

Devido ao alto teor de fibras e à sensação de saciedade que proporcionam, as leguminosas podem ser aliadas no controlo do peso corporal, ajudando a reduzir o consumo excessivo de calorias.

5. Regulação do açúcar no sangue

As leguminosas têm um índice glicémico (ver caixa) mais baixo em comparação com muitos outros alimentos, o que significa que são digeridas mais lentamente, evitando picos de açúcar no sangue e ajudando a manter os níveis de glicose estáveis.

6. Benefícios para o coração

As leguminosas são uma excelente fonte de nutrientes benéficos para a saúde do coração, como ácidos gordos ómega-3, antioxidantes e fitoquímicos, que ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas.

O índice glicémico é uma classificação que traduz a velocidade em que o açúcar é libertado na corrente sanguínea. Quanto mais elevado o índice glicémico, mais rápida a absorção doa açúcares pelo organismo. Uma alimentação equilibrada deve conter alimentos de menor índice glicémico. Um índice glicémico elevado está acima de 70. Moderado de 50 a 70. Baixo, menos de 50.

7. Sustentabilidade ambiental

O cultivo de leguminosas requer menos recursos naturais, como água e terra, em comparação com a produção de proteína animal. Além disso, as leguminosas fixam o nitrogénio no solo, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos.

8. Ampla variedade de opções

As leguminosas oferecem uma ampla variedade de opções culinárias, desde feijões, lentilhas e grão-de-bico até soja e ervilhas. Desta forma, podem ser utilizadas numa ampla variedade de pratos, como sopas, saladas, hambúrgueres vegetarianos e muito mais.