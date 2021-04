Partilhamos consigo um novo vídeo da Prof. Teresa Branco, desta vez com um tema de extrema importância para a correta gestão do peso, seja no emagrecimento, no aumento de peso ou na aquisição de um estilo de vida mais saudável. Descubra o que a investigação científica nos tem mostrado sobre o número de horas de sono diárias adequadas para uma boa gestão do peso.

Para mais informações visite-nos ou contacte-nos - http://www.teresabranco.com/

- Facebook

- Email: geral@teresabranco.com

- Telefone: 918 119 615 Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram