O chocolate é um dos alimentos mais populares do mundo e faz as delícias de muitos gulosos, especialmente no Dia dos Namorados, época onde o doce derrete os corações dos apaixonados. Apesar disso, este alimento divide opiniões no que à saúde diz respeito, especialmente à saúde oral. Há estudos que comprovam que o alimento feito à base de amêndoa e cacau tem efeitos positivos no humor e na sensação de bem-estar, quando consumido com moderação, mas como fica a saúde de um sorriso?

No âmbito do Dia dos Namorados, dia onde chocolates são oferecidos às caras-metade, o Dr. Khaled Kasem, chefe ortodontista da líder em ortodontia invisível Impress, esclarece todas as dúvidas e desvenda cinco factos surpreendentes sobre o chocolate na saúde oral:

1. Chocolate Negro é menos prejudicial

Face ao chocolate de leite, o chocolate negro pode ser menos prejudicial para os dentes, uma vez que tem menos açúcar e mais antioxidantes. Na verdade, o chocolate pode até ajudar a combater as bactérias na boca, pelo que é a melhor opção a considerar.

2. Chocolate provoca menos cáries que outros doces

Além do chocolate, quando se fala em doces e guloseimas, vêm à ideia as gomas, os rebuçados, as pastilhas e tantos outros. Entre esta panóplia de doces, o chocolate é o menos prejudicial para a saúde oral, uma vez que, por ser menos pegajoso, é menos propício a ficar preso aos dentes e a causar cáries;

3. Chocolate pode ajudar a combater bactérias

Alguns estudos sugerem que determinados compostos do chocolate, como a teobromina, podem ajudar a eliminar as bactérias responsáveis pelo mau hálito, por exemplo e, consequentemente, a combater as cáries.

4. Chocolate protege o esmalte

A acidez dos alimentos tende a ter um efeito prejudicial para o esmalte e pode até levar ao desenvolvimento de cáries. Por ser menos ácido que outros doces, como as gomas, o chocolate pode ser uma opção mais segura a consumir para proteger o esmalte.

5. Chocolate é benéfico para a saúde

O consumo moderado de chocolate pode ainda ser benéfico para a saúde em geral, uma vez que, além de ser menos prejudicial para os dentes do que outros doces, o chocolate contém ainda elementos que podem beneficiar a saúde - como antioxidantes e flavonoides.

Assim, o chocolate continua a ser uma boa opção de presente para os casais, uma vez que quando consumido com moderação, pode ser uma opção segura para a saúde dental. No entanto, é importante não esquecer que o açúcar e a gordura presentes neste alimento podem prejudicar a saúde dos dentes se o mesmo for consumido em excesso. Assim, além de moderar o consumo deste alimento, é fundamental manter uma boa higiene oral e consultar um especialista regularmente para controlar possíveis cáries e outros problemas.