Na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o representante da direção dos Serviços de Educação e Juventude indicou que esta medida inclui "várias instituições de ensino superior e não superior (ensinos secundário, primário e infantil)" e o recomeço de atividades nos "centros de apoio pedagógico complementar particulares e nas instituições de educação contínua".

Sem adiantar uma data, Kong Ngai acrescentou que durante a suspensão as escolas "devem usar meios à distância" para trabalhar e acompanhar os alunos.

O mesmo responsável adiantou que os alunos da China em instituições do ensino superior em Macau e os alunos transfronteiriços "não precisam de se deslocar a Macau" e "devem ficar em casa, até ao recomeço das aulas".

As escolas "devem cooperar" com o Governo de Macau e evitar a aglomeração de pessoas e diminuir o risco de propagação do coronavírus.

O diretor dos Serviços de Saúde de Macau, Lei Chin Ion, sublinhou que "a situação é uma grande incógnita" e é difícil adiantar quando as aulas ou as atividades sociais normais serão retomadas.

O primeiro adiamento do recomeço das aulas foi anunciado pelas autoridades de Macau em 24 de janeiro.