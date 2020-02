Ao todo, de acordo com Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, 31.503 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus em todo o mundo, tendo-se já registado 638 mortes.

O novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), localidade entretanto colocada sob quarentena.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países. Na Europa, o número de casos confirmados chegou quinta-feira a 31, com novas infeções detetadas no Reino Unido, Alemanha e Itália.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.