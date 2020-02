Em conferência de imprensa, as autoridades de Macau disseram que ainda não conseguiram confirmar se as sete pessoas com passaporte português, são residentes de Macau.

Minutos depois, em resposta à Lusa, o cônsul geral de Portugal em Macau e Hong Kong apontou que não dispõe da “lista dos sete portugueses".

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e reforça as recomendações: Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra;

Evitar contato próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes;

Evitar contato com animais;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de questões.

“Mas apurámos que são todos membros da tripulação do navio e que continuam sem registar problemas de saúde”, escreveu Paulo Cunha-Alves, num e-mail enviado à Lusa.

“O Consulado Geral entrou ontem [quinta-feira] em contacto com a empresa proprietária do navio de cruzeiros a quem pediu mais informações sobre a identidade das sete pessoas, aguardando-se uma resposta”, explicou o diplomata, num outro e-mail enviado anteriormente à Lusa.

Paulo Cunha-Alves frisou ainda que o consulado já solicitou à empresa que facultasse às sete pessoas com passaporte português os contactos do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Na conferência de imprensa, as autoridades de Macau explicaram que "os passageiros têm liberdade de utilizar o documento que quiserem".

Mas se essa pessoa não quiser ou não pedir auxílio as autoridades nada podem fazer, frisaram as autoridades do território.

"O nosso contacto é com a companhia do cruzeiro [não com as autoridades de Hong Kong] e a companhia do cruzeiro não nos enviou o documento deles", concluíram.