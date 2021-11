Depois de oito dias consecutivos sem baixar das 1.200 mortes por COVID-19, a Rússia registou na quarta-feira um novo recorde de óbitos por complicações relacionadas com a doença, com 1.247 falecimentos nas últimas 24 horas, segundo o centro operativo de combate à pandemia do país.

Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram