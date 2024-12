No novo episódio da rubrica Dar a Volta à DII, trazemos um tema essencial para todos os que convivem com a Doença Inflamatória do Intestino e para quem cuida da sua saúde digestiva: os exames ao tubo digestivo.

Para uma avaliação detalhada do nosso sistema digestivo, existem vários exames que podem fornecer uma imagem precisa da condição dos órgãos que se pretende avaliar. Estes incluem a Endoscopia, Colonoscopia, Cápsula Endoscópica, Enteroscopia, Ecoendoscopia, RX, TAC, Ressonância Magnética. CPRE e ecografia digestiva. Através destas técnicas, é possível detetar e intervir precocemente em diversas condições e doenças do sistema digestivo, evitando complicações futuras. Daí a importância para quem tem problemas digestivos de realizar alguns destes exames de forma regular, como a colonoscopia e a endoscopia, ao longo da vida. Para um diagnóstico preciso dos problemas do sistema digestivo, são essenciais exames complementares ao tubo digestivo, além da história clínica e das análises laboratoriais. Muitas pessoas conhecem a colonoscopia e a endoscopia, mas exames como a ecografia, RX, TAC e a ressonância magnética também desempenham papéis cruciais na avaliação do sistema digestivo. Embora alguns exames possam exigir preparações específicas e, ocasionalmente, anestesia, são fundamentais para o acompanhamento e gestão das doenças do aparelho digestivo. Os exames mais invasivos são realizados com recurso a anestesia, tornando o processo indolor. Lembre-se: é importante conversar com o seu médico sobre os exames recomendados e a melhores forma de se preparar para os mesmos. Veja o vídeo