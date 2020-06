Sabemos que Portugal tem locais fantásticos para visitar, de norte a sul do país. Há sítios incríveis para conhecer e esse facto é reconhecido internacionalmente, não fossemos nós campeões no número de “óscares” do Turismo que nos tem sido atribuído. O turismo nacional está na moda e pode e deve ser aproveitado.

No entanto, há vários locais onde é mais fácil ir de avião, como a Madeira e os Açores. Para além disso, por motivos de trabalho, por motivos familiares ou mesmo de lazer, podemos ter e querer sair do país, sendo que para viagens internacionais o avião é o meio de transporte mais prático e mais seguro.

A aviação é também um dos setores mais regulamentados, cumprindo regras de segurança com os mais altos padrões de qualidade e exigência.

A IATA (organização internacional) e a EASA (organização europeia) que regulam este setor estabeleceram novas orientações sobre a COVID-19 para podermos voltar a voar com segurança. Uma das premissas de confiança para as viagens áreas é a abordagem preventiva por múltiplas camadas, assim, se uma medida falhar, existe uma rede de segurança que protege o passo seguinte.

Algumas medidas e metodologias destas duas organizações estão já a ser implementadas enquanto que outras estão ainda em discussão:

- Medição de temperatura;

- Questionário clínico de sintomas;

- Uso de máscara pelos passageiros e equipamentos de proteção individual (EPI) para o staff;

- Distancia social;

- Limpeza e desinfeção;

- Passaporte imunológico;

- Teste rápido à COVID-19;

- Contact tracing.

Quando precisar de viajar de avião, estes vão ser os novos passos a ter em conta:

Pré-Viagem - reserva e check-in virtual; informação da companhia aérea das medidas preventivas e de segurança.

Aeroporto - uso de máscara em qualquer espaço do aeroporto; processos contactless, self-check-in; pontos para desinfeção das mãos; circuitos de circulação independentes e unidirecionais; distância de segurança nas várias etapas.

Avião - Os aviões comerciais possuem sistemas de filtração do ar muito eficientes, com filtros HEPA (high efficiency particulate air) que filtram 99,993% dos vírus e bactérias do ar ambiente. A ventilação da cabine faz-se por secções “verticais” o que dificulta a circulação de partículas. No entanto, está previsto um reforço dos processos de limpeza e higienização. Caso haja um caso suspeito a bordo, as tripulações estão treinadas para promover o isolamento possível.

Recomendações: