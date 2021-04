Portugueses mais informados estão mais confiantes

O caso AstraZeneca tem abalado a confiança na segurança de todas as vacinas, contra a COVID-19 ou não. Mas também a organização do plano de vacinação, a prestação da Agência Europeia de Medicamentos e a defesa da saúde dos cidadãos pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde estão debaixo de escrutínio. Cerca de três em dez inquiridos confessam que o caso AstraZeneca teve um impacto negativo na forma como avaliam cada um destes aspetos.

"Ainda assim, e apesar de os números terem crescido ligeiramente face a um inquérito que realizámos em janeiro deste ano, apenas 35% alegam bons ou muito bons conhecimentos sobre os efeitos secundários das vacinas contra a covid-19. Quanto mais elevado o nível educacional dos participantes no estudo, maior é esta proporção. Já os meandros do plano de vacinação estão ao alcance de 42%, enquanto a eficácia das vacinas é do domínio de quase metade (48 por cento)", explica a Deco Proteste.

Os menos informados ou com um nível educacional mais baixo foram os que mais concordaram com a decisão do Governo de suspender a vacina da AstraZeneca.

Quanto aos produtos da Janssen, da Pfizer e da Moderna, o nível de confiança é semelhante: em todos os casos, apenas 6% dos inquiridos mostram um forte receio face aos efeitos secundários.

Maioria dos portugueses à espera da vacina

#Apesar da comoção social, se fossem convocados para serem inoculados na próxima semana, 59% dos portugueses que ainda não a tomaram aceitariam a proposta sem reservas e mais 26%, apesar das dúvidas, provavelmente seguir-lhes-iam o exemplo. Aliás, face ao inquérito de janeiro deste ano, são agora mais 9% os que dizem querer vacinar-se. Quanto mais bem informados se afirmam os inquiridos, maior é a predisposição para receber a vacina. Por outro lado, esta vontade é também superior na faixa etária acima dos 64 anos", lê-se na nota.

Os números recolhidos em Portugal são um pouco mais favoráveis do que os registados em Espanha e contrastam com os referentes a Itália e Bélgica. No país vizinho, 52% não teriam dúvidas em receber a vacina, enquanto na Bélgica este valor é de apenas 47% e em Itália de 45 por cento. Aliás, em Itália, a vontade de ser vacinado recuou 8% face ao estudo de janeiro.

Os 41% de portugueses que têm algum tipo de hesitações apontam o receio dos efeitos secundários como principal justificação (59 por cento). Não pertencer a um grupo de risco pesa na decisão de 36 por cento. Já a desconfiança em relação a algumas vacinas contra a covid-19 é manifestada por 32 por cento. Os motivos mais relacionados com uma postura antivacinas ou com teorias da conspiração, como interesses ocultos ou suspeição face ao processo de desenvolvimento e aprovação das vacinas, são muito menos invocados. E os que dizem não confiar em vacinas em geral ou que a covid-19 não é muito diferente de uma gripe sazonal são ainda mais residuais.

"O nosso estudo revela, contudo, que o caso AstraZeneca abala sobretudo as certezas, e não tanto as ações. Mesmo 55% dos que nos informaram terem sofrido um impacto negativo na confiança face à vacina da AstraZeneca, se chamados para inoculação na próxima semana, compareceriam sem vacilar. Cerca de 29% teriam de pensar um pouco, mas o mais certo seria apresentarem-se igualmente", indica.

Certificado verde parece boa ideia, mas...

Com a fadiga pandémica instalada, todos procuram formas de voltar a uma vida normal, e o Digital Green Certificate ("certificado verde digital"), uma proposta da Comissão Europeia, parece agradar. Além de atestar a vacinação, garante a recuperação de quem teve covid-19 e um teste RT-PCR negativo.

São cerca de sete em dez os portugueses que pensam ser uma boa medida para se poder circular na União Europeia novamente. "E voltamos a ser os mais entusiastas: entre espanhóis, italianos e belgas, esta proporção oscila entre cinco e seis por cada dez", escreve a Deco Proteste.

A maioria dos portugueses também concorda que pode ser uma forma de evitar a propagação da doença (63 por cento). No entanto, ainda não é claro se a vacina inibe a transmissão da doença.

O entusiasmo com o certificado verde, popularmente conhecido como "passaporte das vacinas", não afasta perplexidades, e 62% apontam uma possível discriminação financeira entre quem já recebeu a vacina e quem espera por ser inoculado, que, para circular no espaço europeu, terá de sujeitar-se a quarentenas ou pagar testes do seu bolso. Claro que, se os testes forem gratuitos, todos os cidadãos ficam em pé de igualdade.

Este resultado sugere que, embora, à primeira vista, o certificado possa ser uma boa solução, existem aspetos a limar. Aliás, a discriminação seria ainda maior se, tal como cerca de metade defende, sobretudo seniores dos 60 aos 74 anos, o passaporte fosse também pedido à entrada de restaurantes, cinemas, ginásios e outros espaços fechados. A medida poderia, por exemplo, excluir as camadas mais jovens da população, que ainda não tiveram acesso à vacina. E que também estão desejosas de escapar à fadiga pandémica.

Veja ainda: Estes são os 12 vírus mais letais do mundo

Vídeo - Como é que o sistema imunitário ataca bactérias, vírus e parasitas?