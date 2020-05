"Existe a possibilidade de que, se tudo correr como planeado, algumas (vacinas) estejam prontas para serem aprovadas daqui a um ano", disse o diretor de estratégia da EMA, Marco Cavaleri, numa videoconferência.

A pandemia do novo coronavírus já matou 294.199 pessoas e infetou mais de 4,3 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo o último balanço da agência AFP baseado em dados oficiais. De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 20h00 de ontem, 4.305.340 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na província chinesa de Wuhan.

Porém, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 1.473.700 são hoje considerados curados.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 1.599 novas mortes, Brasil (881) e Reino Unido (494). Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 83.249 mortes em 1.380.465 casos. Pelo menos 230.287 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 33.186 mortes e 229.705 casos, Itália, com 31.106 (222.104 casos), a Espanha, com 27.104 mortes (228.691 casos) e a França, com 27.074 óbitos (178.060 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o com maior número de mortes face à sua população, com 76 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida por Espanha (58), Itália (51), Reino Unido (49) e França (41).