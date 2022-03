Quais as diferenças entre entre os iodo da dieta e iodo radiativo?

O iodo que obtemos da dieta e o iodo radioativo são muito diferentes. O segundo liberta radiação que pode ter um papel nocivo para o nosso organismo.

A glândula tiroideia é o tecido do organismo que mais ativamente capta iodo, e quando o organismo é exposto a iodo radioativo há também uma captação ativa do iodo radioativo na glândula tiroideia (o iodo radioativo é também utilizado com fins diagnósticos e terapêuticos por exemplo no contexto de cancro da tiroide).

Quais os riscos da ingestão de comprimidos de iodo?

A utilização de suplementos ou comprimidos de iodo sem indicação médica aumenta o risco de desenvolvimento de hipertiroidismo (níveis excessivos de hormonas tiroideias) ou de hipotiroidismo (níveis baixos de hormonas tiroideias).

O iodo é essencial para a produção de hormonas tiroideias e quando há uma exposição excessiva a iodo pode ocorrer produção em excesso de hormonas tiroideias.

Quando num curto espaço de tempo há uma exposição a uma quantidade muito excessiva de iodo, a tiroide apresenta mecanismos protetores que bloqueiam a captação de iodo pela glândula, o que pode levar a que nalguns casos a exposição a iodo em excesso leve a hipotiroidismo.

Os suplementos de iodo podem ser utilizados como comprimidos de iodo radiativo?

Em Portugal, existem suplementos de iodo comercializados para o período pré-conceção e gravidez, mas que contêm concentrações de iodo muito diferentes das que são utilizadas para prevenção de lesões em caso de exposição a iodo radioativo.

João Sérgio Neves, endocrinologista do Hospital Lusíadas Porto

Quais os riscos da compra de medicamentos online, nomeadamente deste tipo de produtos?

O principal risco está relacionado com a falta de regulamentação e de verificação do conteúdo destes produtos em muitos dos locais onde estes medicamentos são vendidos online. A compra destes produtos associa-se a risco de utilização de produtos que contêm doses diferentes das que estão anunciadas ou até a exposição a substância diferentes das que estão supostamente a ser compradas.

O que é que as pessoas devem fazer?

Apenas perante exposição iminente a radiação nuclear poderá haver qualquer papel para utilização de comprimidos de iodo na população geral.

Mesmo nesse contexto, as pessoas devem aguardar instruções da DGS relativamente à indicação para utilização de iodo de acordo com os subgrupos da população.

A utilização indiscriminada de suplementos de iodo associa-se a um aumento do risco de hipertiroidismo e de hipotiroidismo.

As explicações são do médico João Sérgio Neves, endocrinologista do Hospital Lusíadas Porto.