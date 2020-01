Num comunicado hoje divulgado, as comissões de utentes defendem também a colocação de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) no Serviço de Urgência Básica (SUB) de Alcácer do Sal e denunciam a degradação das instalações de centros e extensões de saúde nos concelhos de Santiago do Cacém, Grândola e Odemira.

“No HLA os tempos máximos de resposta garantidos são na sua maioria ultrapassados, como é o caso das consultas de otorrinolaringologia em cerca de três anos, e, em algumas especialidades, só há um médico para cerca de 100 mil utentes”, criticou o representante das comissões de utentes.

"Há mais de uma década a lutar por melhores condições de saúde" para os utentes do litoral alentejano, a coordenadora das comissões de utentes realçou que “têm sido feitas diligências para que de uma vez por todas se entenda que esta região precisa de melhores cuidados de saúde”.

“As promessas sucessivas que têm sido adiadas, como o Centro de Saúde de Santiago do Cacém que aguarda há anos por novas instalações, não passam disso mesmo e o que queremos é que passem à prática e que as populações saiam beneficiadas com isso”, concluiu Dinis Silva.