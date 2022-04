A mulher de 25 anos que agrediu violentamente uma médica no Serviço de Urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em dezembro de 2019, vai ter de pedir desculpa à vítima e indemnizá-la.

O Tribunal de Setúbal aceitou agora o encerramento do inquérito-crime com a suspensão provisória do processo, mediante a concordância da vítima, pelo que a agressora não será julgada pelo crime de ofensas à integridade física qualificadas, avança o Jornal de Notícias.

A profissional de saúde foi agredida quando prestava serviço de urgência. A mulher entrou no gabinete da médica e agrediu-a com violência, tendo causado ferimentos na cara e num olho, o que obrigou a profissional de saúde a ter se sujeitar a uma pequena cirurgia no Hospital de São José, em Lisboa.

A mulher, ainda jovem, estaria acompanhada por alguns familiares e foi identificada pela PSP, após a intervenção de um segurança do hospital.

Em março, a Ordem dos Enfermeiros (OE) defendeu o policiamento nos hospitais assegurado pelo Ministério da Administração Interna, alegando que atualmente os serviços de urgência "não são locais seguros" para os profissionais de saúde.