Margarida Tavares, diretora do Programa Prioritário para a área das Infeções Sexualmente Transmissíveis e da Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana da Direção-Geral da Saúde (DGS), reconhece que o enfraquecimento da perceção associada à ameaça mortal do VIH/Sida pode estar a prejudicar o recurso ao preservativo em Portugal.

Em declarações à TSF, a especialista diz que "a perceção do risco mudou" porque "a grande ameaça era a infeção VIH", que pode estar esbatida pelos programas preventivos contra a infeção, como a profilaxia pré-exposição, e pelo menor risco de morte associado à doença.

"O uso de preservativo continua a ter todo o lugar porque existem outras infeções sexualmente transmissíveis, e essas infeções não são prevenidas dessa forma", reforça a médica que é também coordenadora do Internamento e da Unidade de Doenças Infeciosas Emergentes do Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto.

Segundo a especialista, apesar de existir a crença de que as outras infeções não VIH são menos graves, "também têm as suas consequências e também são muito importantes em termos de carga de doença e de risco para a saúde", sendo por isso necessárias de prevenir, cita a rádio.

O preservativo continua a ser essencial na prevenção do VIH e de doenças como a sífilis, clamídia, gonorreia e hepatites. Em 2021, foram distribuídos cerca de 4 milhões de preservativos masculinos e femininos e 400 mil embalagens de gel lubrificante, através de organizações não-governamentais, estabelecimentos de ensino, centros de saúde, hospitais e estabelecimentos prisionais pelo programa de distribuição gratuita de materiais preventivos e informativos, segundo a DGS. "É fulcral continuar a apostar no acesso gratuito e facilitado aos meios preventivos, como os preservativos, mesmo em contexto de pandemia, pela sua elevada eficácia na prevenção de infeções sexualmente transmissíveis e de gravidezes não desejadas, bem como repensar novas formas de abordagem às populações alvo", defende a DGS. Mais de 2% da população portuguesa tinha clamídia ou sífilis

Cerca de 2,7% da população portuguesa com 18 ou mais anos está infetada por ‘chlamydia trachomatis’ e 2,4% tem sífilis, doenças sexualmente transmissíveis analisadas pela primeira vez no Inquérito Serológico Nacional (ISN) divulgado em 2017.