Em comunicado enviado à agência Lusa, a UBI especifica que ficam suspensas “todas as atividades letivas presenciais” e que encerra espaços desportivos, bares e a maioria das cantinas, com exceção da Cantina de Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e da Cantina de Santo António.

“A decisão surge como medida preventiva face ao surto epidemiológico do Covid-19 e acompanha a opção tomada pelas restantes universidades portuguesas”, é referido na informação.

A UBI esclarece ainda que foi “anulada a interrupção letiva da Páscoa para eventual recuperação de aulas presenciais, caso a situação sanitária o permita”.

Além disso, durante a interrupção das atividades letivas, é solicitado que os docentes usem as ferramentas ‘online’ disponíveis para acompanhamento dos trabalhos, “minimizando os impactos pedagógicos da suspensão”.

Também foram suspensas todas as saídas de serviço internacionais e a “UBI aconselha os alunos com residência em Portugal Continental a regressar a suas casas, evitando saídas do país durante o período em que as aulas presenciais estão suspensas”.

“Embora todos os serviços e o Gabinete de Internacionalização permaneçam em pleno funcionamento, recomenda-se que sejam privilegiados os contactos via telefone e ‘e-mail'”, acrescenta a UBI, apelando aos alunos que fiquem atentos aos canais de comunicação ‘online’ para acompanharem a evolução da situação.