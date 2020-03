Os robôs têm a missão de detectar as pessoas afetadas pelo covid-19, tratar os pacientes e proteger os funcionários dos hospitais.

Quatro hospitais já receberam um "Ninja" e em breve outros dez receberão um exemplar.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Os robôs, concebidos para ajudar no cuidado de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVV), foram desviados da sua missão inicial e destinados a lutar contra a pandemia que já matou quase 9.000 pessoas no mundo.

Os robôs, com tecnologia 4G, podem detectar a temperatura de um caso suspeito, supervisionar a evolução dos sintomas e permitir aos profissionais da área da saúde e aos pacientes um contato por videoconferência.

Em breve, o robô conseguirá levar comida e medicamentos aos pacientes, além de higienizar os quartos dos doentes.

O objetivo consiste em evitar o máximo possível o contato entre os pacientes e os enfermeiros e médicos.

"Não precisam entrar na zona de risco, podem permanecer fora do quarto e fazer a comunicação por meio do robô", explica à AFP Viboon Sangveraphunsiri, da Universidade Chulalongkorn de Banguecoque.

"Ninja" é fruto da colaboração entre a universidade e a Advanced Info Service (AIS), a maior operadora de telefonia da Tailândia.

O custo de fabrico varia de 100.000 a 300.000 bahts (3.050 a 9.150 dólares), informou Viboon Sangveraphunsiri.

"Tentamos reduzir ao máximo os custos e, de qualquer modo, fornecemos aos hospitais de forma gratuita", explica.

A Tailândia regista até o momento 272 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, incluindo uma morte.

Wuhan, a cidade chinesa berço do novo coronavírus, anunciou no início do mês o primeiro "hospital de campanha inteligente", dotado de 20.000 leitos e de robôs que funcionam 24 horas por dia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou ontem o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois. Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 5.067 casos suspeitos até hoje, dos quais 351 aguardavam resultado laboratorial. Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 6.852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais cinco do que na terça-feira.

A Assembleia da República aprovou ontem o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.