O 1º Festival SPEM Solidário vai ter lugar a 29 de maio, no Passeio Marítimo de Marvila. O evento, organizado pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, pretende juntar pessoas com deficiências, incapacidades ou doenças neurodegenerativas oriundas de todo o país, promovendo a inclusão das mesmas na sociedade.

Este evento solidário visa também a angariação de fundos, para garantir que todos os que dependem da SPEM vejam os seus direitos garantidos de forma a viver com dignidade e todos os cuidados assegurados. As pessoas com deficiência ou incapacidade sentem-se muitas vezes excluídas da participação ativa em espetáculos e festivais, onde se sintam integradas.

Assim, a SPEM, em conjunto com a Freguesia de Marvila, decidiu, pela primeira vez em Portugal, conceber um evento inovador e inclusivo, realizado numa zona verde e plana, completamente adaptado a pessoas com mobilidade reduzida em todas as vertentes.

O Festival realiza-se no Passeio Marítimo de Marvila, numa estrutura ao ar livre, com uma zona de restauração concebida para pessoas em cadeiras de rodas, zonas de conforto para que possam assistir ao festival na sua totalidade, zonas de encosto de bastão para garantir o conforto dos utilizadores e facilidade de deslocação dentro do recinto. Os wc's portáteis disponíveis na zona também serão adaptados a pessoas com mobilidade reduzida.

O evento irá contar com cerca de 280 voluntários (artistas, expositores, organizadores e logística de apoio), que se dividem entre pessoas pertencentes à SPEM e a comunidade em geral.

Ao longo do dia realizar-se-ão vários momentos musicais, com atuações de artistas solidários, aulas de dança, uma corrida de cadeiras de rodas, proporcionada pela Escuderia Castelo Branco, com a participação dos atletas paralímpicos André Venda e Telmo Pinão e a possibilidade de entrar ou espreitar o cockpit de um carro de rally, que se encontra a disputar o Campeonato Nacional de Ralis.

Existirá também uma zona de bancas, com venda de produtos desenvolvidos por pessoas com Esclerose Múltipla, que se reinventaram e adaptaram à sua condição para se tornarem empreendedoras.

A SPEM e a Freguesia de Marvila estão empenhados em promover a sustentabilidade e responsabilidade social, pelo que o Festival primará pela utilização de materiais recicláveis e de utilização única.

A iniciativa – que conta com variadíssimos parceiros, nomeadamente o grupo VICProperties, grupo Media Capital e MEO Altice– realiza-se no âmbito do Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que se assinala a 30 de maio. Em breve, os bilhetes para o 1º Festival SPEM Solidário poderão ser adquiridos exclusivamente através da MEO Blue Ticket.