A Esclerose Múltipla (EM) é diagnosticada a partir de uma combinação de sintomas e da sua evolução, com recurso a exames complementares de diagnóstico. A patologia não ocorre com a mesma frequência em todos os países do mundo e afeta especialmente as pessoas de raça branca, na Europa, América do Norte e Austrália.

Será provocada por um vírus? Existem algumas investigações sobre as possíveis ligações entre a EM e alguns vírus contraídos na infância. No entanto, até ao momento, não foi encontrada evidência científica suficiente nesse sentido. Sabe-se que a EM é, até certo ponto, hereditária, embora também neste campo não haja certezas absolutas.

Existe um quarto fator muito importante: o sistema imunitário. Pensa-se que a EM seja uma doença auto-imune. Nestas doenças, o sistema imunitário vira-se contra o organismo e em vez de atacar agentes nocivos, como vírus e bactérias, ataca o corpo humano, provocando reações inflamatórias.

Os 10 principais sintomas da doença

Fadiga: A fadiga é um sintoma muito frequente. Manifesta-se periodicamente e pode durar meses.

Neurite óptica: Trata-se de uma inflamação do nervo óptico. Durante um ou dois dias poderá queixar-se de visão turva e embaciada. Por vezes poderá sentir dor atrás do olho, que aumenta quando o roda.

Perda da força muscular nos braços e pernas: Muitas pessoas com EM perdem força muscular durante o curso da doença. A perda pode variar entre destreza reduzida (os dedos deixam de funcionar bem) até à paralisia. A perda de força muscular pode ocorrer não só em ataques temporários, mas também como um processo progressivo sem recuperação.

Alterações da sensibilidade: A sensação de encortiçamento nas pernas, pele irritada, formigueiro ou picadas são sintomas comuns que podem ocorrer em várias partes do corpo.