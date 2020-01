Após uma visita às maternidades Bissaya Barreto e Daniel de Matos, o SMZC refere, em comunicado, que se deparou com um cenário "assustador para os cuidados maternoinfantis na região Centro pela persistente deficiência de recursos médicos e ausência de renovação do quadro médico".

A estrutura sindical entende que é "insuficiente" a contratação de duas profissionais em 2018 para a Obstetrícia e uma para a Neonatalogia em 2019, depois de um período de 10 anos sem novas contratações.

"É claramente insuficiente, pois o saldo continua negativo quando consideramos oito saídas por reforma", lê-se do comunicado, que salienta a necessidade de resolver a situação "a curto prazo".

Segundo o SMZC, mais de 50% dos recursos humanos de ambas as maternidades tem mais de 60 anos, "com apenas cinco médicos de Obstetrícia em cada unidade sem restrições para realizar urgência".

"O funcionamento da urgência de Obstetrícia e Neonatologia está sempre na ‘corda bamba', dependente de médicos de fora e da boa vontade dos mais velhos do quadro, que têm prescindido do seu direito de dispensa de serviço de urgência com grande custo pessoal e familiar, sendo evidente o desgaste e sobrecarga de trabalho", frisa a nota.