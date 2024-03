Autora do livro "Prata, Pratinha, Pratão!", a atriz Sara Prata conta que a sua preocupação com o respeito pela alimentação surgiu no seio da sua convivência familiar: "A ideia do livro surgiu com a minha preocupação pela alimentação dos meus sobrinhos. Senti que havia uma dificuldade na alimentação, com o respeito e a simpatia pelo ato de alimentar", frisa. "Lembro-me de estar a incutir à minha sobrinha a necessidade de comer puré de cenoura e, de repente, reparar que a estava a fazer chorar", recordou.

"A alimentação tem de ser divertida e tem de nos fazer bem", assevera a atriz. "A vida é muito rápida e não é prazeroso estar na cozinha todos os dias", opina.

Veja e ouça o podcast

"Alimentar bem pode ser descomplicar, porque muitas vezes ainda há o estigma de que uma boa alimentação precisa de muita atenção, e por vezes é contrário", acredita. "Com este livro, quis passar a ideia de receitas fáceis para simplificar a vida", disse a atriz que é mãe de uma menina de três anos. "Hoje é isso que eu transmito à minha filha, a Amélia. Mais do que forçar uma boa alimentação, eu quero é que ela se divirta e que a alimentação não seja um assunto", defende.

Os benefícios do Kéfir O nome kéfir provém da palavra arménia keif, que significa bem-estar. Descoberto há milhares de anos nas montanhas do Cáucaso, o kéfir é um leite fermentado refrescante com benefícios para a saúde. Para além de conter fermentos lácteos, leveduras e um alto teor de proteínas, Nestlé Kéfir é fonte de cálcio e vitamina D e é baixo em gordura. Assim, a sua dose diária de Nestlé Kéfir vai ajudá-lo a cuidar do seu sistema digestivo e imunitário. Mais informações em saboreieavida.nestle.pt

Sara Prata admite que evita os fritos, a lactose e a batata, bem como alimentos processados, mas rejeita extremismos, referindo que "a alimentação tem de ser algo alegre e feliz".

"A saúde intestinal está muito ligada às nossas emoções. Tem de haver um equilíbrio emocional e alimentar porque o intestino é muito importante e vital para o nosso organismo", sublinha.

Sobre a sua primeira refeição do dia, Sara Prata conta que o pequeno-almoço não é a sua refeição preferida. "Passo bem sem o pequeno-almoço no meu dia a dia, mas quando vou de férias gosto de fazer essa refeição e gosto de escolher bem o que quero comer", relata. "No dia a dia, acordo e não consigo comer. É impensável. Se comer, é apenas fruta", acrescenta.