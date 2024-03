Mafalda Sena admite que durante muito tempo sofreu de excesso de peso. "Apercebi-me que era preciso mudar e, como sempre gostei de cozinhar, mudei os ingredientes e rapidamente comecei a emagrecer e a ver resultados", revela. "Ia mostrando a transformação do meu corpo através das minhas receitas e, às tantas, tinha amigos e amigos de amigos a pedirem-me as receitas", o que deu origem à sua conta de Instagram.

O gosto pela cozinha e por comer fizeram de Mafalda Sena um dos nomes mais sonantes quando se fala de receitas de comida saudável. Ao podcast Brunch com a Iara, recorda que desenvolveu o gosto por culinária com a família. "Tinha duas avós ótimas na cozinha e, por isso, eu com 16 anos já fazia bife Wellington", indica Mafalda Sena, arquiteta e autora do livro "Senas Saudáveis".

Mafalda Sena começa o dia com opções saudáveis. "Se treinar logo pela manhã, tenho tentado algumas estratégias e ingiro frutos secos e meia banana. Se não treinar, gosto de ovos e abacate, iogurte ou Kéfir, e fruta", resume. "O Kéfir da Nestlé é o meu melhor amigo. Pela sua praticidade, está sempre na minha mala", acrescenta. Os benefícios do Kéfir O nome kéfir provém da palavra arménia keif, que significa bem-estar. Descoberto há milhares de anos nas montanhas do Cáucaso, o kéfir é um leite fermentado refrescante com benefícios para a saúde. Para além de conter fermentos lácteos, leveduras e um alto teor de proteínas, Nestlé Kéfir é fonte de cálcio e vitamina D e é baixo em gordura. Assim, a sua dose diária de Nestlé Kéfir vai ajudá-lo a cuidar do seu sistema digestivo e imunitário. Mais informações em saboreieavida.nestle.pt Para Mafalda Sena, a sua alimentação reflete-se no seu estado de saúde. "Tenho um cocó super saudável", brinca. "Não tenho descargas intestinais. Tenho a certeza que o tipo de alimentação que temos em casa influencia a digestão", refere. A nutricionista Iara Rodrigues frisa que o intestino é uma espécie de segundo cérebro, altamente inteligente, que se adapta a cada circunstância. A especialista salienta que a obstipação associada às viagens e mudanças de ambientes, por exemplo, é normal. "O importante é perceber se essa situação é algo transitório ou não", esclarece. Em relação à filha, a pequena Amélia, Mafalda Sena garante que a variedade é o seu segredo. "Apesar de ela não ter ainda um ano, a sua alimentação também é variada. Num dia come iogurte e no dia seguinte come Kéfir ao pequeno-almoço. Vou variando. Ela não come todos os dias a mesma coisa", conclui. Ouça também outros episódios de Brunch com a Iara: Jessica Athayde

