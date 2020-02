O objetivo é atualizar a lista de doentes que beneficiam de subsídios sociais da embaixada, valores que variam entre os 40 e os 80 euros e se destinam a ajudar os doentes a custear despesas de transporte, medicamentos e por vezes alimentação.

No encontro com o embaixador, vários doentes queixaram-se de atrasos no pagamento dos referidos apoios sociais por parte de São Tomé e Príncipe, tendo havido denúncias de casos de pessoas que já tiveram alta e continuam a receber os referidos subsídios.

As novas atribuições de apoios passarão a ter em conta, entre outros aspetos, as doenças dos beneficiários, nomeadamente as situações de diálise e oncologia, a situação socioeconómica dos beneficiários e se estes têm trabalho remunerado.

Haverá ainda maior controlo na entrega dos valores, que terão de ser recebidos pessoalmente pelos beneficiários com exigência de apresentação dos documentos de identificação.

Poderá ainda ser exigida aos doentes a apresentação de relatórios médicos no contexto da atualização da lista de beneficiários.

Em declarações à agência Lusa, na sequência do encontro promovido pela embaixada, António Quintas classificou a situação dos cerca de 2.600 doentes são-tomenses em tratamentos em Portugal, a maioria a fazer hemodiálise e em tratamentos oncológicos, como “caótica” e reconheceu que, desde 2015, tem havido atrasos “consideráveis” no pagamento dos subsídios.