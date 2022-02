Os centros comerciais MAR Shopping Algarve e MAR Shopping Matosinhos continuam a disponibilizar todos os meses rastreios de saúde e relaxamento gratuitos com o objetivo de sensibilizar as comunidades em que estão inseridos para a importância da deteção precoce de indicadores de saúde que careçam de acompanhamento médico, bem como aconselhar para boas práticas em matérias de saúde e bem-estar.

Em fevereiro, o MAR Shopping Algarve terá uma ação de sensibilização para cuidados a ter com a pele e o cabelo e o MAR Shopping Matosinhos recebe iniciativa de prevenção de problemas cardiovasculares, desenvolvida pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

As ações de sensibilização de fevereiro terão lugar no fim de semana, dias 26 e 27, entre as 11h00 e as 19h00. No MAR Shopping Algarve, os visitantes poderão aceder à iniciativa junto à Farmácia e Clínica HPA (piso 0) e, no MAR Shopping Matosinhos, no piso -1 (junto à Re-food).

O acesso funcionará por ordem de chegada. Os visitantes poderão ter acesso à agenda detalhada dos dois centros no seu website oficial.

No MAR Shopping Algarve, a Rituals assume o comando desta agenda para um fim de semana de maior relaxamento onde a comunidade poderá usufruir de alguns cuidados e aconselhamentos de “Clean & Conscious” sobre pele, corpo, mãos e cabelo.

É importante normalizar a saúde capilar e a importância da limpeza profunda do cabelo que está diariamente exposto a resíduos de poeiras, pós e outras partículas provenientes da poluição, bem como a hidratação e cuidados diários com as mãos, sobretudo agora com o uso excessivo de gel ou álcool gel.

Por sua vez, o MAR Shopping Matosinhos recebe a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto num rastreio a parâmetros com influência nas doenças do foro cardiovascular, como tensão arterial, taxa de glicemia e IMC – Índice de Massa Corporal.