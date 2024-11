Por homens mais felizes e mais saudáveis, a The Barber Company acaba de lançar, pelo terceiro ano consecutivo, uma campanha solidária que pretende apoiar o movimento Movember.

Para dar a cara por esta iniciativa, que vai decorrer entre 1 de novembro e 15 de dezembro e pretende financiar projetos vitais nas áreas da saúde mental dos homens e prevenção do suicídio, cancro da próstata e cancro testicular, a marca especializada em produtos de barba e cuidados de cabelo masculinos escolheu o ator Rui Maria Pêgo.

“Acredito com muita veemência na importância de pedirmos ajuda, e na destruição dos estigmas que pairam sobre saúde dos homens. Como homem, como cidadão - como ser humano! -, é com orgulho que me junto à iniciativa Movember. A preocupação com o outro é o que diferencia uma sociedade democrática e plural de um estado de selvajaria. Lembremo-nos disso sempre que possível”, referiu o o ator e radialista em comunicado sobre este movimento que tem como símbolo o bigode.

Ao adquirir um dos packs “2 Cortes Clássicos” (32€), “2 Cortes Undercut” (35€) e " 2 Cortes Clássicos + 2 Barbas Premium” vai estar a apoiar com 0,50 cêntimos e um euro a Movember Foundation. Para além disso, ao adquirir um dos seus produtos de barba e cabelo - que vão estar com 20% de desconto durante este período - a marca compromete-se a fazer um donativo de 0,50 cêntimos.

Fundada em 2003, a Movember Foundation é uma instituição de caridade que tem como objetivo quebrar tabus e sensibilizar a população para temáticas relacionadas com a saúde masculina. De todas as ações de sensibilização e de angariação de fundos que desenvolve ao longo do ano e que visam apoiar investigação e programas sobre esta problemática, a campanha Movember destaca-se pelo seu cariz divertido e consciencialista.