The Distinguished Gentleman´s Ride Lisboa 2025, iniciativa solidária, que reúne motas clássicas, convida os participantes a vestirem com elegância, em estilo clássico, e a desfilarem num passeio pela prevenção de doenças masculinas (cancro da próstata e programas para a saúde mental), numa angariação de fundos para a Associação Movember, no próximo domingo, dia 18 de maio.

Com o lema “Riding For Men’s Health”, esta edição terá lugar, no mesmo dia, em mais de 107 países e mais de 800 cidades do mundo acontece simultaneamente em várias cidades um pouco por todo o mundo, e em Portugal vai decorrer com desfiles por vários locais: Algarve, Angra do Heroísmo (Terceira), Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Funchal (Madeira), Guarda, Lisboa, Ponta Delgada (São Miguel), Porto e São João da Madeira.

Em Lisboa, o evento, organizado pela Jumpers Lifestyle, terá início no Cinema São Jorge, pelas 9h00, onde decorre o Lisbon Motorcycle Film Fest (LMFF), e irão desfilar “com pompa e circunstância” até ao Hipódromo Manuel Possolo em Cascais, numa exposição e concentração de viaturas, a partir das 10h00, com um programa diversificado e repleto de música com vários concertos, barbearia, espaço comercial, gastronomia e muito mais.

De acordo com a organização, “para mais informações sobre o evento e angariação de fundos de apoio a pesquisas vitais e programas para o cancro da próstata e saúde mental masculina, basta aceder ao site oficial do evento”.

A Distinguished Gentleman´s Ride Lisboa lança o “desafio a todas as condutoras e condutores a vestirem-se de forma elegante e à época e conduzirem as suas motas clássicas ao contribuírem para uma causa solidária, que este ano visa angariar cerca de 20 mil euros”.

Em 2024, “a iniciativa em Lisboa e concelhos limítrofes foi marcada pela presença de cerca de 1200 motas e foi angariado um total de 15 mil euros para a fundação Movember. O movimento realiza-se desde 2012, no mesmo dia em todo o mundo, onde centenas de condutores e condutoras, vestidos (as) a rigor, conduzem as suas motas pela cidade”.

O Distinguished Gentleman's Ride e o Movember, dedicam-se a angariar fundos e a consciencializar sobre a saúde masculina, especificamente, cancro da próstata, promovendo a saúde mental que afeta os homens de todo o mundo.

The Distinguished Gentleman's Ride foi fundada em Sydney, Austrália, por Mark Hawwa. Foi inspirado por uma foto do programa de TV "Mad Men's Don Draper" como condutor de uma moto clássica e vestindo o seu melhor fato. Mark decidiu que um passeio temático seria uma ótima forma de ligar entusiastas e comunidades de nicho de motociclismo enquanto angariava fundos para apoiar os homens das nossas vidas.