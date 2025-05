Ao longo de três dias, os visitantes poderão descobrir entre outras propostas, marcas como a Floral, com os seus arranjos florais ou a Piursa Clothing, com vestuário de design consciente. A oferta estende-se ainda às peças de autor da Sinopsis e à cerâmica artesanal da Ria Ceramics — nomes que representam a nova geração de criadores portugueses.

Para complementar esta experiência, o evento contará também com uma programação que inclui uma divertida aula de Puppy Pilates, que alia bem-estar físico à companhia dos amigos de quatro patas, e ainda workshops de flores secas, cerâmica e, com a She Jewellery, de joias, ideais para quem gosta de experimentar novas técnicas e dar largas à criatividade.

A música será também protagonista durante o evento, com concertos ao vivo que animarão a Praça da Estrela ao final de cada dia. A jovem Mariana Guerra abre o programa musical na sexta-feira, seguida de Camila Ribau no sábado, e Pedro Gonçalves no domingo.

O Mercado funcionará sexta-feira e sábado (16 e 17 de maio) das 10h00 às 23h00, e domingo, 18 de maio, das 10h00 às 22h00.