A exposição tem, de acordo com a organização da mesma, como “objetivo estimular um olhar mais ‘desmasculinizado’ sobre os dias da Revolução dos Cravos”.

“Este conjunto raro de fotografias de José Carlos Nascimento, Félix Nascimento e Alfredo Cunha e outras ainda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, captura mulheres anónimas na multidão (mais presentes no 1.º de maio), à porta da prisão de Caxias ou da de Peniche esperando a libertação dos seus queridos, a caminho do trabalho ou a cuidar dos seus heróis. Estavam em lugares próprios para as mulheres desse tempo que se queria mudar”, detalha a apresentação da mostra.

Acresce que “a exposição, que pretende ser um teaser para a participação pública no Concurso Fotos Delas, visa premiar fotografias tiradas por mulheres ou de mulheres nos dias entre o 25 de Abril e o 1.º de Maio de 1974. O resultado será utilizado numa nova mostra, no próximo aniversário do 25 de Abril”.

A exposição vai estar patente na Casa de Vidro da NOVA FCSH (no campus da Avenida de Berna, em Lisboa) entre 16 de maio e 15 de junho.

Esta iniciativa constitui uma parceria entre a NOVA FCSH, o Centro de Rede de Investigação em Antropologia, a Biblioteca do Exército e a Caixa Geral de Depósitos