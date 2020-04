É o primeiro ano em que Cristo vai ressuscitar por wireless. Até aqui, Jesus tinha subido aos céus sem nenhum percalço. Este ano vai fazê-lo numa rede sem fios, tornando todo o processo mais arriscado. Há sempre o risco de Ele cair, de cair a ligação pelo número de fiéis online ou de cair o router, por o meu sobrinho andar impossível por estar há um mês de quarentena.

Já para não falar da chatice que é ressuscitar e ter de fazê-lo a dois metros de distância. Tira impacto ao milagre. Isso aliado à inconsciência de fazê-lo sem máscara. Hoje em dia, só é bem visto ressuscitar se for feito em casa, para evitar olhares reprovadores de terceiros. Se for feito na via pública, sujeitam-se a serem detidos por não terem um documento que comprove que estão a trabalhar.

A única forma de fazer isto bem e aproximar os fiéis da igreja em tempos de pandemia, é se a ressurreição for feita num live do Instagram ou num vídeo no YouTube. Já estou a imaginar Cristo, com grande edição, a dizer “Como é que é, meus putos? Daqui fala o vosso Cristoh2020, todo ressuscitadinho, para os invejosos que queriam acabar com o meu canal. Já sabes: quem, como eu, quiser ressuscitar, só tem de subscrever o canal e seguir o link que está nos comentários. Vão ter sempre de falecer primeiro, mas garanto-vos que dois em cada dez consegue ressuscitar. Compensa, meus putos. Já sabem que este vídeo teve o patrocínio da drogaria “100Pregos”. Se quiseres ter 10% de desconto, só tens de usar o meu código #MessiasCoador. Fui!”.

O mundo está estranho, é certo. Mas tenho cá para mim, que isto já não é de agora.

Um artigo do médico e humorista Carlos Vidal.