“A requalificação do edifício é uma intervenção essencial que esperamos que tenha início em outubro e que possa estar concluída em três meses”, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Marques (PSD).

A obra incidirá na remoção da cobertura em fibrocimento, na substituição da caixilharia, na colocação de um revestimento exterior em capoto, na instalação de um sistema de climatização e em reparações gerais no edifício do final da década de 80.

O objetivo, segundo o autarca, é “dotar as atuais instalações de melhores condições para os profissionais de saúde e para os utentes”, e em simultâneo deixar o edifício preparado para “receber no futuro a nova Unidade de Saúde Familiar, há muito desejada no concelho”.

A intervenção será feita com base num projeto da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), que formalizou com a Câmara de Óbidos, no distrito de Leiria, um protocolo para que o município avance com o lançamento do concurso público para a execução da obra, orçada em 280 mil euros, integralmente pagos pela autarquia.

“Atendendo à urgência da requalificação, o executivo entendeu assumir a despesa já, sem esperar por uma futura abertura de candidaturas a fundos comunitários, ainda que mais tarde o investimento possa ser candidatado e comparticipado em 85%”, explicou o presidente.