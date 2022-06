A análise mais recente sugere que a disponibilidade de cocaína na Europa continua a ser elevada, trazendo consigo uma série de ameaças para a saúde. Em 2020, foi apreendida na UE um número recorde de 213 toneladas de cocaína (202 toneladas em 2019), tendo sido desmantelados 23 laboratórios (15 em 2019).

"A disponibilidade de anfetaminas também é elevada e pode estar a aumentar. Em 2020, os EstadosMembros da UE apreenderam um recorde de 21,2 toneladas (15,4 toneladas em 2019) e foram desmantelados 78 laboratórios de anfetaminas (38 em 2019)", revela um comunicado do EMCDDA.

O relatório aponta para um número crescente de instalações de produção de metanfetaminas de média e grande escala desmanteladas na Europa.

"A produção e a oferta de metanfetaminas mudaram recentemente na Europa. Esta evolução acarreta o risco de uma maior disponibilidade e de um potencial aumento do consumo", indica.

O número de laboratórios de MDMA desmantelados (29) manteve-se relativamente estável em 2020. Além disso, foram desmantelados 15 locais de produção de catinonas (5 em 2019) e foram apreendidos 860 kg de precursores químicos para a produção de catinonas (438 em 2019).

"Embora menos comuns, foram também desmantelados na UE, em 2020, laboratórios ilícitos que produzem heroína, cetamina, GBL e DMT", adianta a nota.

"Uma questão-chave levantada no relatório é a de saber se os mercados de droga da Internet obscura (darknet) estão em declínio. Vários fatores parecem ter influenciado a atividade nestes mercados (por exemplo, atividade de aplicação da lei, problemas de entregas, burlas). No final de 2021, as receitas estimadas diminuíram drasticamente para pouco menos de 30 000 EUR por dia (em comparação com 1 milhão de eutos por dia em 2020)", lê-se no comunicado.

"As redes sociais e as aplicações de mensagens instantâneas parecem ser favorecidas como uma fonte de oferta mais segura e conveniente, sublinhando a necessidade de respostas neste domínio", alerta.