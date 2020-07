O serviço de rastreio do cancro do colo do útero apresenta o índice de prontidão mais elevado (72%) em Moçambique, de acordo com o Inventário Nacional sobre a Disponibilidade e Prontidão de Infraestruturas, Recursos e Serviços de Saúde consultado este ano pela Lusa.

Ainda assim, entre os cancros, o do colo do útero é o que mais mata em Moçambique, com cerca de 3.000 óbitos registados em 2018, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério de Saúde moçambicano.