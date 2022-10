Em carta aberta, a que a Lusa teve acesso, os deputados Jamila Madeira, Luís Graça, Jorge Botelho, Isabel Guerreiro e Francisco Oliveira sugerem “um compromisso e convergência” com os sociais-democratas para a construção do novo hospital, sobre a qual, alegam, “sempre existiu um largo consenso regional”.

“O PS e o PSD têm posicionamentos diferentes sobre múltiplos aspetos sociais e económicos, mas sobre o Hospital Central e Universitário do Algarve sempre mantiveram uma importante convergência política”, designadamente, sobre a sua necessidade e localização, referem os socialistas.

Sublinhando que a capacidade de cooperação e compromisso “é decisiva para a coesão da vida comum e em sociedade”, os parlamentares do PS recordam que ambos os partidos assumiram o avanço do novo hospital nos respetivos compromissos eleitorais com os algarvios nas eleições legislativas de janeiro passado.

O Conselho de Ministros aprovou em 29 de setembro a abertura para o procedimento de lançamento do novo Hospital Central do Algarve, cuja construção e equipamento será feita através de uma nova parceria público-privada.

Desde então, adiantam os socialistas, assistiu-se a “um conjunto de declarações inconciliáveis”, quer do presidente da distrital do PSD, Cristóvão Norte, ao “lamentar o tempo perdido” ou do presidente da Câmara de Albufeira (PSD), José Carlos Rolo, a desejar a construção do equipamento no seu concelho.

“Sem querer imiscuir-me no detalhe partidário de quem representa quem, que apenas diz respeito aos militantes do PSD/Algarve, não posso deixar de considerar perigoso que, no momento em que o Governo decide avançar com o processo, se inicie no PSD/Algarve uma discussão sobre a sua localização”, refere o líder do PS/Algarve, Luís Graça, citado na nota.

Os parlamentares do PS recordam que “desde, pelo menos 2005, todas as forças políticas na região defendem e exigem este equipamento de saúde, assumindo que a sua localização respeitará o acordo alcançado entre os municípios de Faro e de Loulé, que disponibilizaram gratuitamente ao Estado um terreno no Parque das Cidades”.

“Deixemos as dúvidas para a localização do novo Aeroporto de Lisboa. Nós, no Algarve, queremos e sabemos onde construir o novo Hospital Central e Universitário do Algarve”, refere ainda Luís Graça.

A agência Lusa tentou obter uma reação dos deputados do PSD eleitos pelo círculo do Algarve à proposta do PS, mas tal não foi possível até ao momento.