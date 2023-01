A iniciativa arranca na quarta-feira e prolonga-se até ao dia 21 de janeiro.

A Câmara de Alijó disse, em comunicado, que o projeto “Levamos a música no coração” consiste na realização de sete concertos para animar os utentes e idosos de todos os lares e centros de dia do concelho.

“Com o objetivo de levar afetos através da música a quem tem mais dificuldades em contemplá-la fora destas instituições de acolhimento, esta iniciativa pretende proporcionar aos mais velhos momentos de alegria, convívio e partilha”, salientou a autarquia do distrito de Vila Real.

O projeto insere-se na estratégia municipal de descentralizar a cultura e levá-la a todos os públicos e, neste caso, tem em conta que muitos dos idosos e utentes destas instituições “têm dificuldades de mobilidade e, de outra forma, não teriam acesso a eventos deste género”.

O objetivo é também, acrescentou, "contribuir para um envelhecimento ativo e saudável" e "combater o isolamento social”.

Os concertos ficam a cargo de grupos locais, nomeadamente a Tuna da Universidade Sénior de Alijó, a Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua e a Banda de Música de Carlão.

A iniciativa conta com a parceria das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

O primeiro concerto acontece na quarta-feira, com a atuação da Tuna da Universidade Sénior de Alijó, no centro de dia do Pinhão, seguindo-se depois, até 21 de janeiro, atuações no centro de dia de Favaios e nos lares de Alijó, Sanfins do Douro, Vilar Maçada, Vila Chã e Carlão.