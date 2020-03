De acordo com o portal de notícias G1, a informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que recomendou a repetição do exame ao chefe de Estado.

O protocolo da Operação Regresso, que visou o repatriamento de 34 brasileiros que estavam em Wuhan, na China, por parte do Governo brasileiro, prevê que Bolsonaro passe por um novo exame dentro de sete dias. Durante esse período, deverá ficar em isolamento.

“Caso tenha sintomas, [o exame pode ser feito] a qualquer momento”, salientou Mandetta.

Jair Bolsonaro, e membros do seu Governo que viajaram no passado fim de semana para os Estados Unidos da América (EUA), foram submetidos na quinta-feira a exames ao novo coronavírus, após o secretário especial de comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, testar positivo.

Contudo, na manhã de sexta-feira, o Presidente do Brasil anunciou, na rede social Twitter, que o seu teste ao Covid-19 deu negativo.

Após o anúncio de que não tinha sido infetado, o mandatário afirmou que a vida segue “normal”.

“A vida segue normal, um grande desafio pela frente e muitos problemas para serem resolvidos”, disse Bolsonaro a apoiantes, em frente ao Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília.

Outros membros do executivo também foram submetidos ao exame, e testaram negativo, como é o caso dos ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assim como a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro e o deputado e filho do chefe de Estado brasileiro, Eduardo Bolsonaro.