No contexto da pandemia de COVID-19, o teletrabalho e o ensino à distância exigem que as pessoas passem muitas horas sentadas a trabalhar no computador e negligenciem a prática de exercício físico, tendo tendência a adotar posturas incorretas que podem agravar lesões prévias e aumentar o risco de dor.

“As posturas incorretas nas atividades diárias são responsáveis por múltiplos episódios de dor e por vários desequilíbrios no sistema músculo-esquelético", afirma a médica anestesiologista Ana Pedro, presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED). "Para o bem-estar da nossa saúde a prática regular de atividade física e as questões posturais devem ser tidas em conta, assim como a manutenção de um peso saudável, no combate ao sedentarismo", acrescenta. A postura é a composição das posições de todas as articulações do corpo humano em qualquer momento. Os vícios relacionados com a postura podem ser responsáveis por diferentes patologias, ao gerar desconforto e, em muitos casos, problemas e condições de saúde que se podem agravar. Contudo, existem alguns conselhos práticos para evitar problemas futuros relacionados com a postura incorreta: A trabalhar, manter a coluna alinhada e encostada às costas da cadeira, com os pés pousados no chão, os joelhos fletidos num angulo de 90° e a cabeça virada para a frente, alinhada com o tronco;

Para evitar estar na mesma posição durante muito tempo, procure fazer intervalos curtos e aproveite para fazer alguns alongamentos musculares;

Praticar exercício físico moderado regularmente, especialmente depois de muitas horas sentado;

Fazer exercício físico com orientação técnica adequada, no sentido de evitar compensações posturais que acarretem depois dor ou lesão músculo-esquelética;

Ao levantar e transportar cargas ou pesos, colocar-se com os pés separados ao nível dos ombros e o mais próximo possível da carga, fletir os joelhos e manter o peso equilibrado nos dois lados do corpo para evitar fletir ou dobrar as costas para a frente;

Se tiver possibilidade de caminhar, faça-o para aliar a sua saúde física à mental. Bastam 30 a 40 minutos de caminhada diária para manter a condição física e equilibrar a saúde, evitando o sedentarismo e a doença crónica. Os conselhos são da médica anestesiologista Ana Pedro, presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED).