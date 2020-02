Começo precisamente pela pergunta do seu livro: porque andamos tão cansados?

Muitos de nós já acordamos cansados e engrenados numa rotina que nem percebemos o quanto se tornou automática. Assumimos o estar cansado como parte de nós. Afinal, quem não está? E quem sou eu para querer não estar?

As exigências do trabalho em si, as exigências da sociedade e as crenças coletivas sobre como devemos encarar o trabalho e as nossas próprias exigências, com perfecionismo, comparações com vidas alheias e crenças internas, fazem com que vivamos nesta engrenagem que parece não ter saída e fazer parte da vida adulta.

E conformamo-nos com isso?

Sim, porque achamos que "a vida é assim!" Queremos ser os "mais" e os "melhores" no trabalho e, em todas as áreas da nossa vida. Queremos produzir o tempo inteiro. Dormir parece quase uma perda de tempo, um luxo. A competitividade assumiu o controlo das nossas vidas. O medo de perdermos algo também. É o chamado FOMU (fear of missing out).

Se nos começamos a sentir cansados e com vontade de parar, basta dar um “scroll" nas redes sociais para ver o colega que trabalha 12 horas por dia, vai ao ginásio e tem filhos mas parece dar conta de tudo e, lá vamos nós, tentar produzir mais mesmo com as nossas energias na reserva. E isto não tem só a ver se gostamos ou não do nosso trabalho. Pessoas que gostam do que fazem também se "autoabusam" e ultrapassam os seus limites como seres humanos.

Por acaso, colocaria gasolina ou gasóleo adulterado no seu carro e poria o seu carro a andar sem parar, sem períodos de descanso ou manutenção

O nosso corpo é uma máquina e, como qualquer máquina, precisa de manutenção. Por acaso, colocaria gasolina ou gasóleo adulterado no seu carro e poria o seu carro a andar sem parar, sem períodos de descanso ou manutenção? E o seu telemóvel, tem bateria suficiente para aguentar semanas e semanas ligado e funcional? Consegue fazer uma viagem por horas sem ele sobreaquecer?

Todos este autoabusos constantes e frequentes deixam-nos exaustos e mergulhados num cansaço crónico que levamos para todas as áreas da nossa vida, mesmo que sendo a origem no trabalho.

Vânia Castanheira, autora do livro "Porque andamos tão exaustos" créditos: Direitos Reservados

É por isso que o burnout é cada vez mais frequente?

Eu não digo que seja mais frequente, mas talvez se fale mais dele e de forma mais aberta. As pessoas começaram a aceitar as suas vulnerabilidades e a assumirem o ser humano que são. Não somos máquinas, precisamos de descanso. Precisamos de saber o que são as emoções, para que servem e saber estar com elas. E temos de deixar de tentar ser tão perfecionistas e a aceitar que o feito, muitas vezes, é melhor do que perfeito.

Os tempos estão a mudar e percebemos que não somos mais a profissão que exercemos. O nosso trabalho é algo que fazemos e não quem nós somos. Ainda há muita gente a assumir a sua profissão como a sua identidade e isso gera uma série de conflitos internos e insatisfações.

Precisamos de nos sentir experts em tudo. E isso não é possível. O nosso cérebro não consegue acompanhar toda a informação que passa à frente dos nossos olhos